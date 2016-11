Nagold Oma Sophie auf Männersuche

Nagold-Pfrondorf. "Achtung die Mutter kommt" heißt das diesjährige Theaterstück der Knöpflesbühne des SV Pfrondorf/Minderbach. Die Aufführung findet am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle in Pfrondorf statt. Für alle, die es abends nicht schaffen, findet eine Nachmittagsvorstellung statt, die am gleichen Tag als Hauptprobe dient. Sie beginnt um 13.30 Uhr.