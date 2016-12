Nagold Ohne Handy im Badezimmer

Doch allmählich köchelt im Eingeschlossensein die Anspannung hoch, es fallen nicht nur manche Hüllen, sondern auch die Masken der Höflichkeit, man stichelt, fetzt sich, spart nicht mit Vorwürfen – und muss es doch in dieser klaustrophobischen Situation miteinander aushalten. Denn zu alledem hat man im Badezimmer keinen Handyempfang, um Hilfe zu rufen – und die Wohnung liegt im vierten Stockwerk. Das Warten aller auf Paul zerrt an den Nerven und bringt unter komischen Umständen auch noch so manches Beziehungs-Kataströphchen ans Licht.

Während in dem alle zwei Jahre zusätzlich produzierten "Herbststück" des Ensembles, vor kurzem Oscar Wildes "Ernst sein ist wichtig" eher junge Nachwuchsmimen auf der Bühne standen, erlebt man zur Dreikönigsproduktion (Premiere am 6. Januar 2017) wieder Mitglieder des Stammensembles, wobei Silja Seeger hier in der Rolle der Elia noch einmal neu zu sehen ist. Mit von der Partie sind Simone Essig als Sophie, Elisabeth Galonska als Colette, Joachim Krüger als ihr Mann Jean-Jacques, Thorsten Müller als Sophies ironischer Bruder Alain und Kurt Wolz als gewitzter Mietkellner.

Die jahrelange gemeinsame Arbeit des Ensembles unter der Regie von Sandra Müller, mit Spielleiter Thorsten Müller und dem tollen Bühnenbild-Team unter Andreas Lemke als Technischer Leiter lassen auch dieses Mal wahrhaftig "Überraschung! Überraschung" erwarten, zumal Andreas Klaue vom Staatsschauspiel Stuttgart als langjähriger Freund und "Kollege" die Proben kurz vor Weihnachten wieder begleiten wird.

Der Vorverkauf im Rathauscafé ist angelaufen: Nach der Premiere am Dreikönigstag gibt es noch sechs weitere Aufführungen: am 13., 14., 15., 20., 21. und 22. Januar 2017, jeweils 19 Uhr (Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr). Kartenvorbestellungen sind auch unter www. alte-seminarturnhalle.de möglich.