Baden-Württemberg hat die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) für das Jahr 2017 übernommen. Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, folgt somit auf Claudia Bogedan, der Bremer Senatorin für Kinder und Bildung. Anlässlich der Präsidentschaftsübergabe in den Räumen des Bundesrates in Berlin begleitete das Vokalensemble des Otto-Hahn-Gymnasiums Susanne Eisenmann in die Hauptstadt und sorgte für die festliche Umrahmung der prominent besetzten Veranstaltung. Die Ministerin zeigte sich hoch erfreut und bedankte sich im Anschluss bei den Schülern für die Unterstützung. Doch nicht nur die neue Präsidentin der KMK freute sich über den Gesang, alle Anwesenden waren beeindruckt und auch der SWR ließ in der Landesschau seinen Bericht über die Präsidentschaftsübergabe mit den Nagolder Stimmen beginnen. Foto: Rührmeier