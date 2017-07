Nagold. Heute, Donnerstag, 6. Juli, kann man hören, was die Big Bands des Otto-Hahn-Gymnasiums in einem knappen Jahr erreicht haben. Es gibt nicht nur Swing-Titel zu hören, sondern Musik aus unterschiedlichsten Stilen: Tradtitional, Latin, Funk, Cool – alles ist bei den "Seniors" dabei. Mit Aileen Hofmann wirkt auch eine Vokal-Solistin mit. In der von Ralf Brauer geleiteten Junior Big-Band spielen sogar Schüler der fünften Klasse, und mit Hilfe einiger "Großer" sind sie mit einem anspruchsvollen Programm dabei. Das Konzert findet ab 18 Uhr auf dem Oberamteiplatz statt, bei Regen im Kubus. Der Eintritt ist frei. Wer am Donnerstag keine Zeit hat, die Big Bands zu hören, hat am Samstag, 8.Juli, ab 12 Uhr eine zweite Chance: Die "Seniors" spielen in der Reihe "Jazz am Samstag" beim Rathauscafé in Nagold.