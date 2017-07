Nagold Oberlauf verwandelt sich in Bachbett

Damit dieser Eingriff den Lebewesen in der Nagold nicht zu sehr zusetzt, geschieht die Absenkung des Wehrs schrittweise in einem Zeitraum von 24 Stunden. Würde man es auf einmal herunterlassen, würde eine regelrechte Flutwelle in den unteren Teil des Flusses stürzen. Einmal sei so etwas schon passiert, gibt Kuon zu. Bis Rohrdorf sei die Nagold in solch einem Fall fast leer.

Bevor das Wasser im Oberlauf zu niedrig wird, werden Vertreter des Bezirksfischereivereins Nagoldtal kommen, um die Fische in einen anderen Teil der Nagold umzusetzen. "Die Tiere sollen sich einen Rückzugsort suchen können", findet der Leiter des Hoch- und Tiefbauamts. Übrigens: In den kommenden Jahren soll auch eine neue Fischtreppe an der Wasserkraftanlage installiert werden, die noch mehr Wasser führen kann, als die jetzige.

Wegen Fischlaiche starten Arbeiten einen Monat später

Die Sanierungsarbeiten am Leerschussschütz hätten eigentlich schon vergangenen Monat starten sollen. Um die Fischlaiche nicht zu stören, wurde der Termin aber verschoben. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Wehr ab 28. Juli wieder angehoben. Auch das geht nicht auf einmal vonstatten, sondern geschieht innerhalb von 48 Stunden. Rund 40 000 Euro sollen die Sanierungsarbeiten kosten, bei der die Holz- und Stahlträger ausgetauscht und beschichtet werden.