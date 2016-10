Nagold OB-Wahl: In Teilorten wurde eifrig gewählt

Wahlbeteiligung im Kernen Nord gering

Auch bei dieser Wahl gab es besonders eifrige und besonders zurückhaltende Wahlbezirke. 4,4 Prozent aller Wahlberechtigten stimmten per Briefwahl ab. Die Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken sind also ohne Briefwähler.

Am geringsten war die Quote im Kernen Nord mit 10,3 Prozent und im Oberen Lemberg mit 10,5 Prozent. Ebenfalls sehr bescheiden war die Wahlbeteiligung in Nagold Mitte (11,7), Iselshäuser Tal (11,3), Mittlerer Steinberg (11,8) und Wolfsberg (11,6).

Vergleichsweise eifrig gewählt wurde in manchen Teilorten. Auch hier müssen noch die Briefwähler dazugerechnet werden. 40 Prozent gingen in Mindersbach zur Wahl, Pfrondorf kommt auf 26,3 Prozent, Emmingen Nord auf 24,9 Prozent, Schietingen auf 24,8 Prozent und Emmingen Süd auf 21,5 Prozent.

Und es gab auch richtige Hochburgen für Jürgen Großmann. Satte 100 Prozent erreichte Nagolds OB in Kernen Nord, in Nagold Mitte, im Bächlen, auf dem Oberen Steinberg, in Schietingen und in Emmingen-Nord. Den höchsten Anteil für sonstige Bewerber erzielte Vollmaringen Süd mit 9,7 Prozent, gefolgt vom Galgenberg (8,5) und Kernen Süd mit 6,8 Prozent.