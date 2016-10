Nagold Nur jeder Fünfte geht zur OB-Wahl

"Wir haben viel erreicht. Das war eine tolle Gemeinschaftsleistung"

Eine gute Grundlage sei das Ergebnis, um weiter mit allen Menschen zusammenzuarbeiten, die guten Willens seien, "unsere Stadt weiter in eine gute Zukunft zu führen." Den Erfolgskurs wolle er beibehalten. Großmann lobt, dass sich jeder angesprochen fühlen kann: "Wir haben viel erreicht. Das war eine tolle Gemeinschaftsleistung." Dann geht sein Blick nach vorne: Nun müsse man sich noch mehr anstrengen.

Kurz skizziert der OB die Themen der Zukunft. "Die liegen auf der Hand." Der Handel sei im Umbruch. Doch auch die Stadtteile will er bedienen. "Wir bauchen beides. Eine starke Kernstadt und lebendige Stadtteile." Und dann schwenkt der frisch wiedergewählte OB noch auf das Thema Ehrenamt um: "Eine unserer Hauptaufgaben wird es sein, den Nagolder Bürgersinn in die nächste Generation zu tragen."

Wunderbare Jahre hätten er und seine Frau in Nagold erlebt. Großmann versichert den Anwesenden: "Das war nur möglich, weil Sie einem das Gefühl gaben, dass Sie hinter uns stehen." Hinter ihm gestanden, das ist in seinen OB-Jahren auch seine Frau. Und so gilt des Oberbürgermeisters besonders inniger Dank der Gattin: "Simone, Du bist in allen Lebenslagen an meiner Seite gestanden." Es sei auch ihr Wahlerfolg.

Groß ist die Zahl der Gratulanten, fast größer als die Zahl der Zuhörer, die vor einer Woche zur Bewerbervorstellung in die Stadthalle gekommen waren. Bürgermeister, der Landrat, Unternehmer, Gemeinderäte, Rathaus-Mitarbeiter, und, und, und – alle schütteln sie dem Ehepaar Großmann die Hände. Dazu spielt die Stadtkapelle schmissige Melodien – so ist es Tradition bei einer Wahl zum Stadtoberhaupt. Dass nur jeder Fünfte zur Wahl ging, ändert daran auch nichts. Die Show geht weiter. Jürgen Großmanns zweite Amtszeit kann beginnen.