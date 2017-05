Nagold Notariats-Reform bringt Einschnitte mit sich

Für Beurkundungen gelte die freie Notarwahl. Für neue Beurkundungen können Bürger ab sofort direkt mit Andreas Lämmle und Timm Läpple Kontakt aufnehmen.

Einsichtsstelle eingerichtet

Im Zuge der Grundbuchamtsreform werden in den nächsten Monaten die Akten des Grundbuchamts Haiterbach verpackt und ab dem Stichtag der Eingliederung des Grundbuchamts Haiterbach in das Amtsgericht Böblingen (18. September) im Grundbuchzentralarchiv Baden-Württemberg verwahrt.

Im Rathaus Haiterbach wird das Notariat deshalb keine Amtstage mehr anbieten. Die Stadtverwaltung wird jedoch ab September eine Grundbucheinsichtsstelle einrichten, so dass bei Vorliegen des erforderlichen berechtigten Interesses (§ 12 GBO) auch künftig im Rathaus in Haiterbach eine Einsicht in das Elektronische Grundbuch möglich ist und Grundbuchausdrucke beantragt und erteilt werden können.

Zum 1. Januar 2018 werden dann alle staatlichen Notariate in Baden-Württemberg aufgelöst. Für die Aufgaben der Notare sind ab diesem Zeitpunkt nur noch freiberufliche Notare zuständig.

Bereits im Februar 2015 hat das Justizministerium Baden-Württemberg in einem Auswahlverfahren entschieden, dass Andreas Lämmle und Timm Läpple im Zuge der Notariatsreform Inhaber der beiden künftigen freiberuflichen Notarstellen in Nagold werden.