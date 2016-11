Nagold "Normal kann jeder, das ist langweilig"

"Wer heiratet, ohne Bunbury zu kennen, ist verloren", so Algernon großspurig, ehe auch ihn Amors Pfeil trifft durch Cecily (mädchenhaft-kokett Silja Seeger). Diese ersehnt einen Gatten namens Ernst, weil der Name so "verbindlich, verlässlich, vertrauenerweckend" sei, hat sich in Tagebuchträumen sogar schon mit ihm verlobt, entlobt und wieder versöhnt. "Ohne Ernst keine Hingabe" meint auch Gwendolen, die eben ihre Verlobung mit dem "Londoner Ernest" alias Jack besiegelte – ohne die Rechnung mit der gestrengen Lady Bracknell, zu machen. Denn: Ein ehemaliges Findelkind mit unseriösem Namen geht gar nicht! Herrlich, wie Marion Reinhardt das Notizbuch für akzeptable Kandidaten zückt und gar in einer Rap-Einlage betont, dass nur "Herkunft, Eigentum, Name" wirklich zählen. Da fährt die nicht mehr brave Tochter Gwendolen die Krallen aus. Nadia Dellagiacoma begeistert mit ihrem facettenreichen Spiel, das man bereits von ihrer Mitwirkung bei der "Teilzeitbühne" kennt: Sei es in innigen Szenen mit dem Verlobten "Ernst". Sei es in der um Charme und Contenance bemühten Teestunde mit der vermeintlichen Nebenbuhlerin Cecily, bei der man das Zähneknirschen hinter lächelnder Fassade geradezu hören kann – haben sich doch beide "Ernst"-haft verlobt! Scheinbar Chaos pur in dieser Komödie voller Verwechslungen: Plötzlich solidarisch stellt "frau" die Männer zur Rede, Lady Bracknell entdeckt "markante gesellschaftliche Möglichkeiten" an Cecily, der bramarbasierende Pastor Chasuble (Andreas Schäfer) und die Gouvernante Miss Prim finden endlich zueinander (Angela Schneider in überzeugendem Bühnendebüt), und die wahre Identität des Findelkindes Jack wird endlich erfreulich erhellt.

Da hüpft auch der Butler (Charles O’ Neill in Doppelrolle als Lane/Merriman) mit dem Refrain "Yeah" und "Whow" über die Bühne – Joe Cocker lässt grüßen…

Zwei großartige Abende mit einem hingerissenen Publikum! Den tosenden Applaus hatten alle Mitwirkenden auf und hinter der Bühne der Semihalle reichlich verdient.