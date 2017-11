Nagold/Nordschwarzwald Warum Lehrlinge Mangelware sind

Erschwerend kommen erhebliche regionale, berufsfachliche und qualifikatorische Ungleichgewichte hinzu. So können beispielsweise Ausbildungsplätze, die weit abgelegen sind, von Jugendlichen ohne Führerschein schlecht erreicht werden. Oft erfüllen die Bewerber aber auch nicht die Anforderungen der Betriebe oder sie versteifen sich nur auf einen bestimmten Beruf. Aufgrund dieser Faktoren ist es nicht allen Bewerbern gelungen, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Erfreulich ist, dass auch Jugendliche mit schlechteren Startchancen nun immer häufiger ein Ausbildungsplatzangebot bekommen. Mit Beratung und finanzieller Unterstützung durch die Arbeitsagentur können diese Jugendlichen zu Fachkräften ausgebildet werden, auch wenn ihre Noten oft nicht den Auswahlkriterien der Betriebe entsprechen.

Gleichzeitig blieben aber viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Für die Unternehmen wird es also zunehmend schwieriger, geeigneten Nachwuchs zu finden. "Mit unserer Initiative ›Zukunftsstarter‹ wirken wir diesem Trend entgegen und motivieren junge Erwachsene ab 25 Jahren ohne Berufsabschluss, noch eine Ausbildung zu beginnen", sagte Lehmann.

Für Jugendliche, die im nächsten oder übernächsten Jahr die Schule verlassen, sollte der Weg zur Berufsberatung der Arbeitsagentur zum Pflichtprogramm gehören. "Wir informieren und beraten kompetent und neutral rund um das Thema Berufswahl. Die Auswahlverfahren der Unternehmen beginnen immer früher. Wer klug ist, kommt also frühzeitig zur Beratung und sichert sich so die besten Chancen auf den passenden Ausbildungsplatz", so Lehmann abschließend.

Eine gute Möglichkeit, sich schnell und kompakt über viele Ausbildungsberufe zu informieren, bieten wieder die Aus- und Weiterbildungsmesse "Beruf aktuell" der Arbeitsagentur im CongressCentrumPforzheim (CCP) am 3. Februar 2018 sowie die kommenden Top-Job-Bildungsmessen am 14. April 2018 in Calw, am 9. Juni 2018 in Nagold, am 19. Juli 2018 in Freudenstadt und im Oktober 2018 in Mühlacker.