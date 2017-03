Nagold "Nicht streicheln. Ich arbeite."

Wenn Brei, Mitglied des Nagolder Gemeinderats und Gründer der Selbsthilfegruppe Miteinander ASM, über seine Hunde spricht, spricht er immer auch von sich selbst. "Wir sind immer ein Team, wir müssen ein Gespann sein, anders geht es nicht." Längst seien die Hunde ein Teil von ihm geworden.

"Wo immer ich mich aufhalte, bin ich mit Hund." Sogar im Schlafzimmer, in der Wohnung, draußen sowieso. Stadtbekannt sind der Blinde und sein Hund, jeden Tag begleite ihn der Vierbeiner zur Arbeit. Doch seine Hunde seien mehr als nur ein Markenzeichen – sie haben ihm im Überlebenskampf geholfen. "Sie sind meine Augen."

Erst seit Mitte Februar ist Lando im Hause Brei, die Gewöhnungsphase zwischen Blinden und Blindenhund, die normalerweise mehrere Wochen dauert, ging viel schneller als erwartet. "Wir sind so super, dass wir schon nach einer Woche unsere Gespannsprüfung geschafft haben – ein Wahnsinn." Auch Ehefrau Heike habe mitgeholfen.

Ohne die Hunde hätte es keinen Ausweg gegeben

Immer wieder spricht Brei auch von sich selbst. Es ist, als wolle er dem Besucher zeigen, wie ein Blinder sieht, wie ein Blinder lebt. Ein ASM-Mitarbeiter reicht ihm eine Tasse Kaffee, Brei stellt sie leicht rechts oben vor sich auf den Tisch. "Die Tasse steht jetzt auf zwei Uhr." Dann nimmt er die Tasse und stellt sie links von sich auf den Tisch. "Jetzt steht sie bei elf Uhr."

Es ist, als wolle Brei der ganzen Welt zeigen, wie ein Blinder lebt. "Das ist auch das Ziel von ASM", sagt er. Deshalb geht er auch mit seinen Tieren in Schulen, zeigt, wie das funktioniert mit dem ganz besonderen Gespann Herr und Hund. Brei tut das gerne, ganz offen bekennt er, dass er es auch etwas genieße, im Mittelpunkt zu stehen. "Ich brauche die Bühne." Aber er brauche sie für einen guten Zweck.

Es ist nicht der erste Blindenhund für Brei, der übrigens niemals einfach "Blindenhund" sagt, sondern stets ganz korrekt vom "Blindenführhund" spricht. 1977, als er 17 Jahre alt war, verlor er bei einem Autounfall das Augenlicht. Vier Jahre später erhielt er Leda, seinen ersten Blindenhund. Auf Leda folgte Olly, auf Olly folgte Lucy, auf Lucy der pechschwarze Perro – und jetzt eben der Rüde Lando. "Ich bin durch die Hölle gegangen", fasst Brei sein Leben zusammen – ohne die Hunde hätte es keinen Ausweg gegeben.

Schwarz und weiß, ein Bild der Eintracht – friedlich liegen die beiden Hunde in den Räumen der Selbsthilfegruppe in der Nagolder Uferstraße nebeneinander. Brei weiß: Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Es geht in diesen entscheidenden Wochen nicht nur darum, den Neuen einzugewöhnen. Zugleich geht es um etwas Anderes.

Perro, der ihn jahrelang buchstäblich durchs Leben führte, soll sich jetzt nicht abgeschoben fühlen. 13 Jahre ist Perro jetzt alt, mitunter gerät er bei Treppen ins Stolpern, erzählt sein Herr. Seine Arbeit als Führhund kann er nicht mehr recht verrichten. "Doch er wird nicht abgeschoben, er muss seine Würde behalten. Das ist mir ganz wichtig." Perro arbeite jetzt in der ASM, da habe er eine Aufgabe.

Der Neue wiederum hat bereits schwere Monate hinter sich. Die Ausbildung zum Blindenhund gilt als extrem hart, nur ganz wenige Hunde sind den Herausforderungen gewachsen. Lando, der kastrierte Rüde, wurde an der renommierten Blindenführhund-Schule Seitle in Neuburg an der Donau ausgebildet. "Zunächst hatte er ein Jahr bei zwei Patenfamilien gelebt", berichtet das neue Herrchen. Dort ging es sozusagen um die Grundausbildung, "Sitz", "Platz", "bei Fuß" – auch Lando musste zunächst lernen, was jeder "Normalhund" lernen muss.

"Vor allem aber geht es um eine Charakterprüfung." Charakter und Persönlichkeit – das sei das Wichtigste. Blindenführhunde müssen ganz bestimmte Merkmale aufweisen, Charakterstärken, über die eben nicht jeder Hund verfügt. "Sie dürfen nicht schreckhaft sein, sie dürfen nicht aggressiv sein, dürfen sich durch Nichts ablenken lassen, müssen auch in Extremsituationen die Übersicht behalten."

"Stell Dir vor, Du bist mit dem Hund auf der Straße und bei einem Auto gibt es eine krachende Fehlzündung und der Hund springt vor Schreck davon. Oder er lässt sich von einer läufigen Hündin oder von einer Katze ablenken", malt sich Brei potenzielle Katastrophen-Szenarien vor Augen. "Das geht gar nicht." Nur wenige Hunde seien überhaupt in der Lage, durch dieses Nadelöhr zu gehen.

Doch erst dann beginnt die eigentliche Schulung, das wahre Training. 40 Befehle müssten die Hunde bei ihrer Schulung lernen. "Suche Treppe", "Suche Bank", "Suche Ampel". "Such Schalter" bedeutet etwa, dass der Hund die Kasse in einem Supermarkt finden muss. Doch allein damit nicht genug, so Brei. "An der Schlange vor der Kasse reiht er sich dann brav hinten an."

Erst wenn diese 40 Befehle sitzen, kommt ein Blindenhund zu seinem Herrn. Die Feinabstimmung beginnt, Hund und Herr müssen prüfen, ob sie wirklich zueinander passen. Es sei ein bisschen wie in einer Ehe, "die Chemie muss einfach stimmen".

Draußen, im Nagolder Stadtverkehr, demonstriert das Gespann, was Herr und Hund gemeinsam gelernt haben, Lando ist in vollem Geschirr, auf dem Geschirr steht eine Warnung: "Nicht streicheln. Ich arbeite." Nichts mag Brei weniger, als Passanten, die seinen Hund liebkosen wollen, jede Ablenkung ist Gift für seinen Führer. "Jeder muss wissen: Das ist kein Schmusehund. Der Hund ist im Dienst."

"Er gibt nicht auf. Das darf er nicht."

Lando im Straßenverkehr, die Autos rauschen an ihm vorbei. Lando in vollem Geschirr, er reicht seinem mittelgroßen, untersetzten Herrn bis über Knie. Noch bevor der erste Befehl ergeht, bewegt sich Landos Kopf hin und her. Auch der Laie spürt, wie hochkonzentriert der Hund jetzt ist. Es ist, als scanne er die Umgebung förmlich mit seinen Blicken ab.

"Such Zebra", sagt Brei dann ganz leise. Einen kurzen Augenblick scheint der Hund zu zögern. Der Haken: In unmittelbarer Umgebung ist kein Zebrastreifen in Sicht. Eine schwierige Aufgabe für Lando. Die Augen gehen hin und her, dann macht er sich auf den Weg. "Er sucht, bis er es findet", sagt Brei, "auch bei schwierigsten Aufgaben, gibt er nicht auf. Das darf er nicht."

Mehr noch; Der Hund muss lernen, Gefahren zu erkennen. "Er muss nicht nur erkennen, dass sich ein Auto nähert. Er muss auch einschätzen, ob das Auto anhält oder nicht...", so Brei. "Und das nicht erst, wenn es zu spät ist." Tatsächlich kommt Lando am Bordstein zu stehen, er bewegt sich erst weiter, als die Autos links und rechts zum Stillstand gekommen sind. Sein Herr spürt jede Bewegung über das Geschirr.

Doch das Schwierigste von Allem: Der Hund muss etwas lernen, was eigentlich gar nicht zum Charakter eines Hundes gehört. Wenn es darauf ankommt, wenn sein Herr ihm falsche Befehle erteilt, muss Lando widersprechen, ja Widerstand leisten. Der Führhund, der in monatelangem Training gelernt hat, seinem Herrn aufs Wort zu gehorchen, muss auch ungehorsam sein, wenn es sein muss.

Als Brei etwa vor einer Schranke trotz Warnungen Landos weitergehen will, greift der Hund zur Notbremse, stellt sich mit seinem Körper quer, versperrt Brei den Weg. "Positiver Ungehorsam", nennen das die Fachleute. "Querstellen heißt äußerste Gefahr", so Brei, "im Notfall muss er mein Leben mit seinem eigenen Körper schützen". Ein Hund, der seinem Herrn widerspricht – der Laie kann nur staunen.

Umsonst ist das Alles natürlich nicht. Zucht und Ausbildung sind intensivste Arbeit und haben ihren Preis. 30 000 Euro, so Brei, koste Lando samt Ausbildung. "Ein hohes Lob der AOK", fügt er lachend hinzu. "Nicht alle sind so großzügig."

Wieder in den Räumen der ASM, Lando und Perro legen sich wieder nebeneinander auf den Boden. Der Dienst ist beendet. "Wenn ich das Geschirr ausziehe, ist es, als ob man einen Schalter umkippt. Dann darf der Hund ganz Hund sein." Natürlich spiele er auch mit dem jungen Tier. Und wieder scheinen Breis Blicke in Richtung Hund zu schweifen. Mit weicher Stimme fügt der Blinde hinzu: "Schließlich ist er ein Hund. Und soll keine Maschine sein."