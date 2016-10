Nagold Nicht nur als Mütter gefragt

1175 offene Stellen allein im Kreis Calw

Die Arbeitsplätze sind da, weiß Lehmann mit Blick auf derzeit rund 4500 offenen Stellen im Bereich der Arbeitsagentur, von denen 1175 offene Stellen alleine auf den Kreis Calw entfallen. Und so lautete die gute Botschaft der Agentur-Chefin: "Die Frauen sind nicht nur als Mütter oder Managerin des Haushalts gefragt, sondern ebenso auf dem Arbeitsmarkt".

Der Frauenwirtschaftstag ist da ein gutes Instrument, um den Kontakt zu Frauen herzustellen. Wie Sibylle Fischer als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit erläuterte, hat man sehr positive Erfahrungen gemacht. "Es gibt etliche Frauen, die mit unserer Hilfe wieder in eine versicherungspflichtige Beschäftigung gekommen sind."

Auf dem Programm des Frauenwirtschaftstags standen verschiedene Workshops, bei denen der Aufbau von Netzwerken, die Weiterbildung oder das Thema Rentenversicherung im Mittelpunkt standen. Gleichzeitig konnten die Teilnehmerinnen auch ihre Bewerbungsmappen durch Profis vor Ort checken lassen. Wie schon im Vorjahr wurden professionelle Bewerbungsfotos erstellt.

Ein Highlight des Tages bildete der sehr gut besuchte Impulsvortrag "Wiedereinstieg? – aber sicher!" von Natalie Rex. Die Schauspielerin ist selbst aktuell mit dem beruflichen Wiedereinstieg beschäftigt. Sie weihte ihre Zuhörerinnen anschaulich in die Geheimnisse der Körpersprache ein, und wie man diese für den beruflichen Neustart nutzen kann.