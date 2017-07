Nagold Neun von zehn Auszubildenden lernen im Mittelstand

Der Mittelstand nehme nicht nur im Bereich der Ausbildung junger Menschen eine Vorbildfunktion ein, sondern sei auch sehr innovativ. Die beiden Geschäftsführer befürchten allerdings, dass auf viele mittelständische Betriebe, die in die nächsten Generationen überführt werden sollen, zu hohe Belastungen zukommen könnten. Das schwäche die Investitionsmöglichkeiten in Aus- und Weiterbildung sowie in Innovationen, gab Seniorchef Ernst-Jürgen Wackenhut dem direkt gewählten CDU-Bundestagsabgeordneten als Zukunftsaufgabe mit auf den Weg.

Man müsse deshalb die Wettbewerbsfähigkeit besonders im Blick haben. Es werden nicht nur 80 Prozent aller Investitionen in der Bundesrepublik von mittelständischen Unternehmen vorgenommen, so der Abgeordnete. Auch zeichne sich der Mittelstand durch die Ausbildung junger Menschen aus.

"Neun von zehn Auszubildenden lernen im Mittelstand", zitierte Ernst-Jürgen Wackenhut senior aus einer Studie der KfW Bankengruppe von 2016. Unter den 455 Mitarbeitern an den Wackenhut-Standorten in Baden-Baden, Calw, Gaggenau, Herrenberg, Nagold und Rastatt werden aktuell 95 Auszubildende gezählt. Das entspricht einer Ausbildungsquote von 21 Prozent. Der Wackenhut-Belegschaft gehören 100 weibliche und 355 männliche Beschäftigte an.