Nagold Neues Fahrzeug bereichert die Freizeitaktivitäten

Nagold. In einer kleinen Feierstunde nahm die Lebenshilfe Oberes Nagoldtal einen neuen VW Caddy entgegen. Vorstandssprecher Matthias Köhler bezeichnete das neue Fahrzeug, an dem 36 Sponsoren beteiligt sind, als "unschätzbaren Wert" für den Verein, der in vielen Lebensbereichen wichtige Hilfe für Betroffene und ihre Angehörigen leiste.