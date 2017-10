Nagold Neuer Wohnraum mitten im Ortskern

Im größten Nagolder Stadtteil tut sich derzeit einiges in Sachen Ortskernsanierung. Nun fand das Richtfest für die Wohnanlage "Tübinger Straße 4 + 6" statt – aber auch im Hochdorfer "Reesengarten" zeichnet sich die künftige Entwicklung ab.

Nagold-Hochdorf. Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 15 Wohnungen entstehen derzeit in der Tübinger Straße. Von einem "sehr gelungenen Beitrag zur privaten Ortskernsanierung" sprach jetzt Ortsvorsteher Bruno Schmid am Rande des Richtfestes. Gerade ein Projekt wie dieses zeige, dass in einem Sanierungsgebiet nicht nur immer Altes saniert werden müsse, sondern auch Neues entstehen dürfe. Und so hoffte der Ortsvorsteher, dass dieses gute Beispiel für eine Nachverdichtung in Hochdorf ansteckend wirke.

Denn bisher war der Standort an der Tübinger Straße lange Jahre von leerstehenden Gebäuden und Scheunen geprägt gewesen – Bruno Schmid sprach von "abbruchwürdigen Häusern". Deren Abbruch hat nun dafür gesorgt, dass hier auf engstem Raum und ohne zusätzlichen Landschaftsverbrauch neuer Wohnraum entstehe. Für den Ortsvorsteher zugleich ein Beispiel dafür, "bezahlbaren Wohnraum zu schaffen". So sei es auch kein Wunder, dass bereits so gut wie alle Wohnungen verkauft sind, so Bruno Schmid mit Blick auf die hervorragende Lage: mitten im Ort und trotzdem mit einer außergewöhnlichen Aussicht auf die Schwäbische Alb.