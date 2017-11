Nagold Neuer Elan für die kleine Schmiede

Nagold-Schietingen. Es sind Bilder, als ob es gestern gewesen wäre. Der 87-jährige frühere Ortsvorsteher erinnert sich genau an den riesigen Sandschleifstein, der am Eck des kleinen Häuschens angebracht war und per Kurbel von drei Mann in Gang gesetzt wurde. Beim großen Hochwasser anno 1847, so erzählte ihm später ein alter Mann, hatten die tosenden Fluten den Stein wie von Geisterhand angetrieben: "Wie wild isch der Schleifstein g’laufa."

Fritz Gutekunst ist einer der letzten Schietinger Zeitzeugen aus der vermeintlich guten alten Zeit, in der die Menschen auch im Nordschwarzwald ein bescheidenes, ärmliches Leben führten. So wie der letzte Schietinger Schmiedemeister Wilhelm Luz, dem es wie anderen Berufskollegen erging, als die alten Leiterwagen und Holzkutschen mit ihren eisenbeschlagenen Rädern ausgedient hatten. Er musste seine Schmiede dicht machen, die in dem kleinen windschiefen Häuschen in der Quellenstraße schräg vis-à-vis vom alten Rathaus im Jahr 1884 von August Luz erbaut worden war.

Der Vorgängerbau war – bezeichnend für dieses Gewerbe, das ohne Feuer nicht betrieben werden kann – abgebrannt. Auf den alten Mauern entstand die Schmiede neu, etwas größer, aber immer noch mit bescheidenen Ausmaßen. Ihr Wohnhaus hatten die Schmiedemeister, so erinnert sich Fritz Gutekunst, am unteren Ortsende und an der Kirchhalde.