Nagold Neue Lehrkräfte an der Christiane-Herzog-Realschule

Simon Stöcker aus Herrenberg-Oberjesingen hat an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg das Realschullehramt für die Fächer Mathematik, Technik und Sport studiert, seinen Vorbereitungsdienst an der Realschule Hinterweil in Sindelfingen absolviert und tritt nun in seiner Heimatregion seine erste Stelle als Realschullehrer an.

Mirjam Schellhase unterrichtete im vergangenen Schuljahr, nach ihrem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg im Vorbereitungsdienst an der Realschule in Blumberg und erhielt nun als gebürtige Kurpfälzerin mit den Fächern Mathematik, Chemie sowie Mensch und Umwelt ihre erste Stelle als vollständig ausgebildete Lehrkraft an der CHR.

Corinna Martini kehrt nach 13-jähriger Elternzeit mit den Fächern Mathematik, Physik und Bildende Kunst wieder in den aktiven Schuldienst zurück.