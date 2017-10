Nagold Neue Ideen in morbidem Charme

Die Zukunft des Anker-Beachs – ein über Jahr funktionierendes Erfolgskonzept auf der Industriebrache der alten Anker-Brauerei, der aber aufgrund der Baustelle in diesem Jahr ausfallen musste, sieht der OB im Nagolder Kleb bei der Boysen-Bühne oder auch auf dem Longwy-Platz im Bereich vor der Klebbrücke.

Peter Elter, der letzte Macher des einstigen Anker-Beach-Quartetts, hört die Botschaft wohl: "Ob Stadt, Handel oder Bürger: Alle sagen, irgend etwas fehlt." Aber immer wieder tauche das gleiche Problem auf: "Jeder will, dass es wieder einen Anker-Beach gibt, aber keiner will ihn in seiner Nachbarschaft haben."

"Wir brauchen in Nagold genau so ein Ding"

Dabei lässt Elter seinen Ideen, wie und wo man die sandige Partymeile neu beleben könnte, freien Lauf. Selbst auf dem Parkdeck des Edeka-Marktes beim Busbahnhof könnte er sich’s vorstellen, kollidiert dabei aber mit Plänen der Stadtverwaltung. Die verhandelt bereits mit den Eigentümern, ob auf die Parkgarage nicht eine weitere Etage aufgestockt und damit die Parkfläche erweitert werden kann.

Aber für Großmanns Vorschlag, die alte Teufel-Halle in ein Szenelokal zu verwandeln, ist Elter nach wie vor offen. Schließlich hatte er diese Idee schon vor fünf Jahren im Hinterkopf: "Keine Anwohner, Parkplätze en masse – Herz, was willst du mehr."

Bei der Landesgartenschau diente die Halle noch als "Kulturfabrik", seither muss sie als städtische Lagerhalle herhalten. Dabei sieht Elter das Potenzial dieses alten Gemäuers direkt an der Nagold. Er war schon mit einem Architekten vor Ort: "Das Konzept ist schon da, aber es ist kein kleines Brett." Elter sieht in dem morbiden Charme der Fabrikhalle eine einzigartige Chance: "Wir brauchen in Nagold genau so ein Ding. Eventgastronomie fehlt bei uns komplett. Und da müssen wir ansetzen."

Was Elter fehlt, sind noch ein paar solvente Leute, die mitziehen und das ehrgeizige Projekt finanziell unterstützen.