Nagold Neubau der Lebenshilfe ist fertig

"Wir haben es geschafft und vor ihnen liegt das neue Zentrum der Lebenshilfe", erklärte deren Vorsitzender Rolf Dietz nicht ohne Stolz. Denn die neu geschaffenen 450 Quadratmeter Nutzfläche "beinhalten alles, was die Lebenshilfe für ihre umfangreichen Aufgaben benötigt", so Rolf Dietz mit Blick auf das 80-köpfige Mitarbeiterteam, von dem rund 150 Menschen mit Handicap betreut werden. Und so lautete das Fazit des Vorsitzenden: "Alles ist so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben".

Sein großer Dank galt allen am Bau Beteiligten, vor allem dem Bauteam der Lebenshilfe sowie den zahlreichen Spendern und Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Finanzierung der Baukosten von 1,4 Millionen Euro nicht möglich gewesen wäre.

