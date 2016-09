Nagold Neubau am Kreisel geht hoch hinaus

Nagold. Vielen Mitgliedern des Technischen Ausschusses ist die Debatte um die Höhe des Ibis-Hotel-Neubaus am Busbahnhof noch lebhaft in Erinnerung. Zweifel wurden da gehegt und eifrig darüber diskutiert, ob das Nagolder Stadtbild an dieser Stelle solch einen mehrstöckigen Neubau überhaupt verträgt. Und so schwante nicht nur Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann, dass die neue Höhenentwicklung an dem geplanten Neubau in der Haiterbacher Straße wieder Diskussionen hervorrufen könnte. "Dafür müssen wir uns wappnen."

Die Veränderungen an dem geplanten medizinischen Versorgungszentrum sind groß. Das Gebäude ist nun rechteckig. Und wie der Leiter des Stadtplanungsamtes Ralf Fuhrländer erläuterte, soll auf dem größeren zweistöckigen rechteckigen Sockel, in dem Räume für Praxen und "was sonst noch dazu gehört" untergebracht sind, noch fünf weitere Geschosse mit Wohnungen entstehen. Im Plan ist die Gesamthöhe mit mehr als 23 Metern eingezeichnet. "So eine Höhe geht nicht überall", sagte Fuhrländer. An dieser Stelle freilich konnte er sich solch einen Baukörper vorstellen. Ähnlich sah das wohl auch der Gestaltungsbeirat, der das Projekt ebenfalls bereits beraten hatte.

Die Folge dieser Umplanung ist unterdessen auch, dass das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans wieder von vorne beginnt. Nach der Zustimmung des Gemeinderats, der sich in der nächsten Sitzung mit dem Bebauungsplan beschäftigen wird, ginge die Änderung erneut in die Offenlage.