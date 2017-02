Nagold Neuauflage von "Nagold Double Stage"

"Die erste Auflage im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass wir in Nagold eine Veranstaltung haben müssen, die die kulturellen Akteure der Region und ihr Publikum zusammen bringt, die ihnen die Möglichkeit gibt sich und ihr Können bei einer Veranstaltung vorzustellen und so auch für Engagements in eigener Sache Werbung zu treiben. Das Festival ›Nagold Double Stage‹ schließt diese Lücke", zeigt sich der Vorsitzende des Fördervereins Wolfgang Schäfer überzeugt.

Am Konzept hält die Alte Seminarturnhalle fest. Wieder wird für das Festival zusätzlich zur Bühne in der Alten Seminarturnhalle im ehemaligen Posthof eine Außenbühne aufgebaut. Auf beiden Bühnen wird gleichzeitig Programm geboten.

Um das vielfältige kulturelle Angebot in der Region abzubilden, ist das Programm nicht auf eine Stilrichtung begrenzt. Daher können sich Solo-Künstler und Gruppen, die in den Genres Rock bis Heavy Metal, Pop, Folk, Jazz, Hip-Hop, Elektro, klassische Musik, Kabarett, Comedy und Poetry Slam unterwegs sind für einen Auftritt bewerben. Vorausgesetzt, sie können handgemachtes Material und ein Programm mit einer Dauer von mindestens 20 Minuten darbieten.