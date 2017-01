Nagold Naturfreunde müssen mehr zahlen

606 Übernachtungen im Naturfreundehaus

Die Naturfreunde sind mit ihren traditionellen Gruppen Bergwandern, Frauen- und Weingruppe gut aufgestellt und liegen auch mit der Klettergruppe im Trend. Mit dieser Vielfalt wird die Ortsgruppe Nagold allen Altersklassen gerecht. Im abgelaufenen Jahr wurde am Naturfreundehaus kräftig investiert, während in dieser Zeit 606 Übernachtungen zu verzeichnen waren.

Dieter Laquai beleuchtete seine Tätigkeit als Umweltschutzbeauftragter innerhalb der Naturfreunde, berichtete über die Pflicht zur Teilnahme am "Tag der Sauberen Landschaft" und die Pflege der Hochzeitsbaumwiese sowie darüber, dass er ab Januar 2018 sein Amt niederlegen wird. Als Sprecher der Weingruppe ließ Laquai die Beteiligung am Nagolder Weihnachtsmarkt Revue passieren.

Urkunden und Geschenke überreichte die Vereinsvorsitzende Monika Walz gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Thomas Essig an die zu ehrenden Mitglieder der Ortsgruppe. Mit 50 Jahren Mitgliedschaft am längsten dabei sind Doris Blindt und Elfriede Schübel. 45 Jahre im Vereine sind Stefan Ley und Ronald Weger. Lisa und Kurt Essig, Hannelore und Helmut Henniger sowie Ursula und Dieter Laquai gehören seit 40 Jahren dem Verein an. Weitere langjährige Mitglieder sind Tanja Henninger, Ulrike Rieth und Anita Strutz (30 Jahre), Ulla Fisser (25 Jahre), Zlata Gregersen (20 Jahre) sowie Daniela Steinrode und Elfriede Schleich (10 Jahre).