Nagold Nagolder Sagen: Oft erzählt und doch nicht alt

Burgruine Hohennagold: Sagenumwobener Ort

Eine weitere Legende aus Nagold findet man bei der Burgruine Hohennagold. Hier, so sagt man sich, habe vor langer Zeit ein reicher Graf gewohnt, der viele Kostbarkeiten und Schätze besaß. Eines Tages sollte er mit dem Kaiser gegen die Ungarn reiten, also ließ er tief im Schlossberg ein Gewölbe erbauen. All seine Schätze brachte er dorthin und übergab den Schlüssel seiner Tochter, damit diese darauf aufpassen konnte, bis er wieder kam. Doch der Vater kam nicht mehr zurück. Als die Tochter einige Jahre später starb, nahm sie den Schlüssel mit ins Grab. Man sagte sich, die Grafentochter hätte keine Ruhe gefunden und den Schatz bewacht, bis ihn jemand gefunden hätte. Eines Tages kam ein Mann vorbei. Er fand eine besondere Blume, pflückte sie und steckte sie sich an seinen Hut. Als der Hut zu schwer wurde, nahm er ihn ab, und es hing ein goldener Schlüssel daran. Plötzlich sah er in der Ferne ein Mädchen, das ganz weiß gekleidet war. Das Mädchen winkte ihm und zeigte ihm das Tor zum Gewölbe – und auch, dass er es öffnen sollte. Der Mann aber fürchtete sich so sehr, dass er davonrannte und den Hut und den Schlüssel verlor. Später fing er an, den Schlüssel zu suchen, doch er fand ihn nicht und so liegt der Schatz noch immer unentdeckt im Schlossgewölbe.

Neben diesen beiden Legenden gibt es auch noch andere Geschichten rund um Nagold, bei denen jeder gerne zuhört. Denn Sagen und Legenden werden niemals alt. Egal, wie lange sie bestehen oder wie oft sie erzählt wurden. Die Autorin ist Schülerin der Klasse 9a des OHG Nagold.