Nagold Nagolder Künstlerin bei Ausstellungen gefragt

Barbara Wieland ist seit 1988 freischaffende Künstlerin und Dozentin für Kunst und Kunstberatung. Nachdem sie 20 Jahre lang Lehrerin war, entschloss sie sich 1979 für ein Kunststudium im US-Bundesstaat New York. Ihre Skulpturen aus Keramik, Stein, Holz, und Bronze sowie ihre Aquarelle, Acryl-, Öl- und Holzschnittkunstwerke wurden mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Zum Beispiel erhielt sie den Dubrovnik Preis bei der "V. Triennale of Small Ceramics" in Kroatien, eine besondere Auszeichnung beim Wettbewerb "Städte und Revolutionen" in Emden und die Verdienstmedaille beim "Fletcher Challenge Ceramics Award" in Neuseeland. Weitere Länder, in denen sie schon ausgestellt hat, sind unter anderem Ungarn, Frankreich, Ägypten, Japan und die Schweiz.

Ihr Anliegen ist es, Gegenstände "erlebbar" zu machen, und dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, über den bloßen Zweck eines Objektes hinaus eine Aussage zu ziehen.

In nächster Zeit kann man ihre Werke gleich in vier Ausstellungen bewundern: