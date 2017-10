Nagold Nagolder Familien und Kinder im Fokus

Sie ist sichtlich begeistert von ihrer Stadt und möchte genau deshalb an ihr arbeiten. "Nagold ist eine flotte, junge Stadt geworden. Da muss es Angebote für junge Menschen geben." Neben einer neuen Auflegung des Kinderstadtplans liegt ihr vor allem eine Eislaufbahn im Winter am Herzen. Seit Jahren kommen Kinder und Familien mit diesem Anliegen ins Bürgerforum. Mittwochs, in den ungeraden Kalenderwochen, können Wünsche oder Anliegen dem Arbeitskreis Kinder und Familie im Rahmen einer Sprechstunde mitgeteilt werden. "Ich möchte vor allem auf die Anregungen der Nagolder Familien warten", erklärt Ohnweiler. Am 8. November gibt es die nächste Sitzung des Arbeitskreises, in der die Projektplanung für das kommende Jahr thematisiert werden soll. Natürlich sind auch die Sitzungen offen für alle Interessierten.

Um den Amtswechsel auch offiziell bekanntzugeben, nutzen Martina Bitzer und Anna Ohnweiler eines ihrer anstehenden Projekte. Am Donnerstag, 26. Oktober wird im Nagolder Kubus ein Vortrag von Professor Adolf Gallwitz organisiert, der das Thema Gefahren und Mobbing im Internet thematisiert. Außerdem werden auch Bereiche wie Sucht, Betrug oder psychische Gewalt im Internet angesprochen.

"Ich bin zwar dafür, dass Kinder mit modernen Medien umgehen, aber man muss ihnen auch zeigen wie. Und diese Aufgabe fällt auf die Eltern zurück", erklärt Ohnweiler. Da vor allem die Eltern lernen sollen, wie sie ihre Kinder schützen können und in Beispielen auf jugendgefährdendes Material Bezug genommen wird, ist der Vortrag erst ab 18 Jahren. Beginn: 19 Uhr im Kubus.