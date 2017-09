Nagold Nagolder besuchen "Big Apple"

Nagold. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Oberes Nagoldtal organisiert Reinhard Hauser die mittlerweile 24. Flugreise nach New York City. Vom 24. Mai bis 31. Mai kommenden Jahres, also in den Pfingstferien, fliegt er mit seiner Gruppe von Frankfurt aus mit der Lufthansa in die Weltmetropole am Hudson River.