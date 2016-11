Nagold Nagold zeigt sich bei Nacht von seiner schönsten Seite

Was so zaghaft begann mit wenigen beleuchteten Weihnachtsbäumen in der Marktstraße, erstreckt sich nunmehr über die ganze Innenstadt und schließt den Ring zwischen Marktstraße, Turmstraße, Hirschstraße und erstreckt sich hinein bis in die Freudenstädter Straße und Bahnhofstraße. Mehr als 50 Geschäfte, Händler und Dienstleister sind mit im Boot und laden nicht nur zum vorweihnachtlichen Einkauf, sondern orderten für die stadtumspannende Illumination Lichtobjekte, die der Tübinger Illuminist Peter Grotz in ein ganzheitliches Lichtkonzept goss. Dazu gehören auch zwei beleuchtete Brunnen am Vorstadtplatz und in der Turmstraße. Für heimelige Ambiente sorgen zudem die Feuerschalen, die überall in der Stadt lodern und an denen sich die Besucher nicht nur wärmen können. Die Stadtkapelle stellt gleich drei solcher Schalen am Vorstadtplatz auf, an denen man sich Marshmallows am offenen Feuer zubereiten kann. Im Hennehof kann man sich von 23 bis 24 Uhr zum Whiskeytasting in Lagerfeueratmosphäre treffen.

In der ganzen Stadt kredenzen Schulklassen, die ihre Klassenkasse aufbessern wollen, und Vereine warme und heiße Getränke sowie schwäbische wie internationale Gerichte. Auch mehrere Gastronomen sind sehr zur Freude von Cityvereinschef Klaus Drissner auf den Zug aufgesprungen und beteiligen sich an der Lichternacht. Die Reichweite dieses Geschäftsevents ist groß: "Man hat das Gefühl", sagt der Cityvereinsvorsitzende, "die ganze Region ist ein Dorf – und trifft sich in Nagold."

Ein über fünfstündiges Rahmenprogramm rundet den Start in Nagolds Adventszeit ab. Neben der Stadtkapelle spielen drei OHG-Bands, die Venezianische Bläserwerkstatt und der Nagolder Saxophonist Joachim Schäfer auf. Nach dreijähriger Pause ist – auf vielfachen Wunsch seiner großen und kleinen Fans – auch Clown Willi mit seiner Feuershow wieder dabei.