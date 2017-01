Nagold Nagold wird zum Paketzentrum

Schon in den nächsten Tagen will man sich dem Normalbetrieb annähern. 100 Fahrzeuge stehen bereit für die erste Zustellung. Von Nagold aus wird in einem Umkreis von rund 50 Kilometern angeliefert. Zum Einzugsbereich gehören vor allem die Städte Herrenberg, Sindelfingen und Böblingen.

Anfangs sollen 16. 000 Pakete bearbeitet werden. "Im Laufe des Jahres werden wir über die 40. 000 gehen", kündigte Niederlassungsleiter Pfaff an. Sollte das Paketgeschäft weiter so boomen – DPD legte im vergangenen Jahr ein zehnprozentiges Wachstum vor – kann der 77. Standort in seiner Kapazität auch noch ausgebaut werden, wobei es keiner neuen Gebäude, sondern lediglich zusätzlicher Anlagen bedarf: Machbar wäre eine Ausweitung auf 85. 000 Pakete pro Tag.

Starten wird das Zentrum mit 140 Mitarbeitern. Im Endausbau sollen hier 300 Arbeitskräfte im Einsatz sein.

Auch der wichtigste Partner für die Finanzierung des 30 Millionen-Euro-Projektes kommt aus der Region. Das Nagolder Sortierzentrum ist ein Projekt der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG und wird zu zwei Dritteln mit Mitteln der Sparkasse Pforzheim Calw finanziert. Die DPD ist lediglich Mieter des 44 .000 Quadratmeter großen Depots.