Nagold. Es wird noch werden: das neue Bürgerzentrum im Burgcenter. Im Zentrum der Stadt entsteht ein Raum für alle möglichen Aktivitäten der Bürger und Vereinigungen Nagolds. Der Saal ist schon da; damit die Handwerker arbeiten können, fehlt es aber noch an den letzten Zusagen zur Finanzierung. Das ist genau der richtige Zeitpunkt um den Raum jetzt noch im "Urzustand" zu sehen und sich vorzustellen, wie er werden wird. Und auch der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Thema Stiften, Stiftungen, Spenden auseinanderzusetzen. Und so gestaltet das Bürgerforum seinen nächsten Leseabend zu dem Motto "Nagold liest und stiftet". Birgit Pfaff und Ulrich Mansfeld lesen nachdenkliche und unterhaltsame kleine Stücke aus der Literatur zu dem Themenbereich. Der Leseabend findet am Dienstag, 11. Oktober, ab 19 Uhr statt. Das Bürgerzentrum liegt im Burgcenter. Wie immer ist die Lesung frei, für Snacks und Getränke sind fünf Euro an der Abendkasse zu zahlen. Der Arbeitskreis Kultur bittet um vorherige Anmeldung über die VHS: Telefon 07452/9 31 50, E-Mail: info@vhs-nagold.de.