Nagold "Nagold liest" geht jetzt in die 50. Runde

Heute ist man schlauer. Und die Antwort lautet: "Ja, man kann." Und wie! Denn was vor sieben Jahren begann, geht nächste Woche auf ein stolzes Jubiläum zu, das man sicher in den Anfängen kaum für möglich gehalten hätte: Zum 50. Mal geht am 28. November die Veranstaltung "Nagold liest" über die Bühne. Diesmal heißt der Zusatz: "Nagold liest und... freut sich wieder auf Weihnachten". Damit kommt es zugleich zu einer Neuauflage der bisher erfolgreichsten Veranstaltung. Das Weihnachtsspecial mit Musik zog im vergangenen Jahr gut 80 Gäste an. "Das war unser Rekord", sagt Nanni Fingerhut, eine der Sprecherinnen des Kultur-Arbeitskreises im Nagolder Bürgerforum.

Ihre Co-Sprecherin Susanne Humbeil bestätigt, dass generell der Besuch der Veranstaltungen sehr gut ist. Um die 50 Gäste sind da oft versammelt, wenn wechselnde Leser – meist Mitglieder des Arbeitskreises, aber nicht immer – die zu einem Thema passende Literatur vorlesen. Für eine Lesung ist das eine sehr hohe Zahl an Besuchern. Hinzu kommt: "Nagold liest" hat sich in all den Jahren ein sehr treues Stammpublikum erarbeitet.

Es steckt aber auch viel Liebe und ehrenamtlich betriebener Aufwand hinter den Leseabenden. Das wissen die Zuhörer offensichtlich zu schätzen. Und ein zweiter Erfolgsaspekt der Reihe sind auch die wechselnden Räumlichkeiten. Gelesen wird meist an Orten, wo die Literatur nicht wirklich zu Hause ist. Zum Beispiel in der Stadtackerhütte im Wald, in einem Bistro, im Jugendhaus in der Alten Moste oder auch im Polizeirevier. Ja selbst auf dem Stocherkahn auf der Nagold wurde schon gelesen, im Kino auch. Und sogar im Trauzimmer der Stadt.