Nagold Nagold als Pionier in betrieblicher Fortbildung

Wofür die Pforzheimer diesen Partner vor Ort brauchen: "Das Zertifikats-Programm besteht aus Phasen fürs Online-Learning, aber auch aus Präsenz-Veranstaltungen", für die die jeweiligen Professoren der zum Start vier Themen-Module zu ihren "Feierabend-Studenten" reisen werden. Dafür braucht’s geeignete Schulungsräume, die in Nagold "nach nur zwei Tagen Organisation" im Haus der LDT (Akademie für Modemanagement) zur Verfügung gestellt werden konnten. Überhaupt "waren alle Beteiligten im Kreis Calw und bei der Stadt Nagold" eben "schneller als alle anderen", als es um die Umsetzung der ungewöhnlichen Hochschul-Pläne ging: "Wir liefen auf allen Ebenen nur offenen Türen ein."

Was auch für die hiesigen Unternehmen und noch mehr deren Mitarbeiter gelte, an die sich das neue Hochschul-Angebot ja letztlich wende: die je 20 Plätze für die vier Kurse beziehungsweise "Module", wie es im Hochschule-"Sprech" heißt, waren schnell "bis auf wenige Restplätze" besetzt. Was darauf hindeute, mit dem neuen Bildungs-Format eine echte "Marktlücke" getroffen zu haben. Was auch ein wenig überrascht, denn "billig" ist dieses "Studium" nicht: je 1000 Euro müssen die Unternehmen oder auch die Studierenden selbst für ein Modul als Studiengebühren zahlen. Geboten wird dafür in den Fachrichtungen "Innovationsmanagement", "Management digitaler Technologien", "Change Management" und "Lean Production" Spitzen-Knowhow aus der aktuellen Forschung – vermittelt in Online-Arbeit via "Video-Screencasts", Selbst-Evaluationen, Chats oder auch mit "sozialem Online-Lernen", bei dem Studenten gemeinsam in Video-Konferenzen Themen und Aufgaben bearbeiten.

Dazu kommt dann eben aber auch noch der Präsenz-Unterricht in den Räumen der LDT in Nagold, der erstmals für den Zeitraum 26. bis 29. September geplant ist – zum Auftakt des ersten Semesters dieser Art.

Mit 60 Credits zum eingeschriebenen Studenten

Weitere Einheiten sind Ende Oktober und Ende November geplant. Ende Januar, Anfang Februar nächsten Jahres finden die Abschlussprüfungen statt. Wer alle Etappen seines "Moduls" mit den geforderten Ergebnissen erfüllt, bekommt schließlich sechs der erwähnten "Credits" gutgeschrieben – quasi die "Währung", mit der hochschulintern der Ausbildungserfolg "gemessen" wird. Wer 60 solcher "Credits" sammelt, kann an der Hochschule Pforzheim vom Teilnehmer einer "Weiterbildungsmaßnahme" zum "eingeschriebenen Studenten" aufsteigen – was zur Teilnahme an Seminaren und Vorlesungen auch an der Hochschule selbst in Pforzheim berechtigt. Mit 90 "Credits" hat man schließlich alle Anforderungen für den "Master of Arts" erfüllt.

Schon jetzt steht fest, dass im kommenden Jahr zu den bereits jetzt angebotenen vier Modulen vier weitere Module hinzukommen werden – unter anderem eines zum Thema "Finanzmanagment und Controlling", das Prorektorin Katja Rade selbst leiten wird; sowie zu "Design Thinking" und "Leadership". Und auch in den folgenden Semestern soll das Bildungsangebot weiter konsequent ausgebaut werden. "Unsere Vision ist ganz klar, mit noch mehr Partnern zusammenzuarbeiten, um solche Bildungsangebote künftig flächendeckend im Land anzubieten." Entsprechend dem auch von der Landesregierung (finanziell) geförderten Ideal des lebenslangen Lernens.

Übrigens: Wer die Gunst der Stunde noch schnell nutzen will – für die letzten Restplätze wurde der Anmeldeschluss gerade von Ende August bis zum 9. September verlängert.

Am Donnerstag, 29. September, ab 18 Uhr, findet im Kubus in Nagold die offizielle Auftaktveranstaltung für das Zertifikatsprogramm "Digitale Innovation" der Hochschule Pforzheim statt, die sich an die Teilnehmer des Weiterbildungsangebots richtet, aber auch an Unternehmen, Manager und Interessierte. Das sogenannte Impuls-Referat des Abends wird Ulrich Steger halten, Ex-Wissenschaftsminister in Hessen und ehemaliger VW-Markenvorstand. Sein Thema wird "Innovations-Management" sein.

Die Hochschule Pforzheim ist mit aktuell rund 6300 Studierenden eine der größten Fachhochschulen ("Hochschule für Angewandte Wissenschaften") des Landes Baden-Württemberg. Die Hochschule Pforzheim bietet 29 Bachelor- und 17 Masterstudiengänge in den Fakultäten für Gestaltung, Technik sowie Wirtschaft und Recht. Die Hochschule gehört zu den bundesweit sieben Hochschulen und Universitäten, die von der US-amerikanischen Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International) akkreditiert sind, und ist generell die erste Fachhochschule mit diesem Zertifikat. Die technischen Studiengänge sind von der ASIIN akkreditiert. Die Hochschule kooperiert mit über 100 Partneruniversitäten und engagiert sich in internationalen Netzwerken.