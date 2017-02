Nagold "Närrischer Ohrwurm": Hochdorfer mit dabei

"Wenn mir eine Melodie einfällt, summe ich sie ins Handy. Am nächsten Tag höre ich nochmal rein", erzählt Kinne, danach entscheide er, wie er die Melodie findet. Später setzt er sich ans Klavier oder an die Quetschkommode und spielt einige Takte. Stück für Stück ist so der Narrenmarsch entstanden.

Unvergessen bleibt ihm der Moment, als er das Lied im Studio aufgenommen hat. "20 Personen waren da", erinnert er sich. Mitte Januar dann der erste, lokale Durchbruch: Tosender Applaus für den Narrenmarsch beim Hochdorfer Brauchtumsabend.

So soll es beim Wettbewerb "Närrischer Ohrwurm" wieder sein: "Unsere Bewerbung war ganz spontan, es war eigentlich ein Spaß, ein Jux", erinnert sich Kinne. "Wir hätten nie geglaubt, dass die Jury Interesse an so etwas Regionalem hat." Und deshalb waren er und die Narrenzunft auch mehr als überrascht, als diese Woche der Anruf vom SWR gekommen ist: "Ihr seid dabei." "Wir sind jetzt überglücklich, dabei zu sein", sagt Kinne strahlend.

Die Narrenzunft hat sich gegen 60 Mitbewerber durchgesetzt. Zwölf davon sind beim Auftritt in Singen noch dabei. Dort entscheiden die Zuschauer telefonisch, wer Sieger wird. "Wahrscheinlich stehen wir dann alle mit dem eigenen Handy hinter der Bühne und rufen für uns an", schmunzelt Kinne. Es gibt aber auch eine Jury, von der die Musikgruppen auch spitzzüngige Kommentare erwarten können: Ursula Cantieni ("Die Fallers"), Hansy Vogt ("Frau Wäber") und Alexandra Hofmann ("Geschwister Hofmann").

Schwierig: "Wir müssen uns da gegen echte Musiker durchsetzen" – und das als Narrenzunft. Jetzt hofft man in Hochdorf auch auf den überregionalen Durchbruch.

Der Wettbewerb "Närrischer Ohrwurm 2017" wird im SWR-Fernsehen am Fasnetssonntag, 26. Februar, von 16 bis 18 Uhr live aus der Stadthalle in Singen übertragen. Weil die Platzierung abhängt von der Zahl der Anrufer, hoffen die Mitlgieder der Narrenzunft Hochdorf auf zahlreiche Menschen, die den Hörer in die Hand nehmen.