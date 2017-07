Nagold Näher am Menschen

Doch was für ein Verlust für Nagold! All die Arbeitsplätze, die mit Saskia Esken nun ins ferne Calw abgewandert sind. Auch für die Tourismusbranche ist der Umzug ein herber Rückschlag. Schließlich war dieser politisch rote Farbtupfer im tiefschwarzen Nagold durchaus eine Attraktion. "Sozen Watching" in Nagold? Aus, vorbei, nie wieder...

Egal! Der Nagolder trägt es mit Fassung. Nur die Argumentation Eskens, dass man mit dem Umzug nach Calw "viel näher am Menschen" dran sei, sorgt für Verwirrung. Hatte Esken ihr bisheriges Büro doch mitten in der Fußgängerzone. Konsequent zu Ende gedacht, führt das zu folgender Frage: Wer waren all jene Zweibeiner, die Esken in Nagolds Fußgängerzone begegnet sind? Und weiter: Sind die Nagolder womöglich gar keine Menschen? Ratlos und alleingelassen steht er nun vor diesen existenzbedrohenden Fragen – der Homo Nagolderensis.