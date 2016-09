Nagold Nachwuchs gestaltet Zukunft

Die neue Auflage von "Jugend forscht " steht unter dem Motto "Zukunft – ich gestalte sie!". Ab sofort dürfen sich Jugendliche, die sich für Naturwissenschaft und Technik interessieren, beim Jugendforschungszentrum (JFZ) Schwarzwald–Schönbuch in Nagold anmelden und sich auf den Wettbewerb vorbereiten. Ein- bis zweimal in der Woche können sie im JFZ ein interessantes Projekt bearbeiten und bis zur Wettbewerbsreife entwickeln.

Am Wettbewerb können Schüler, Auszubildende und Studierende bis 21 Jahre teilnehmen. Jüngere Schüler nehmen am Wettbewerb "Schüler experimentieren" teil und müssen im Anmeldejahr mindestens die vierte Klasse besuchen. Schüler ab 15 Jahre nehmen am Wettbewerb "Jugend forscht" teil. Studierende dürfen sich höchstens im ersten Studienjahr befinden.

Stichtag für diese Vorgaben ist der 31. Dezember 2016. Zugelassen sind Einer-, Zweier- oder Dreierteams. Wem schon eine Projektidee vorschwebt, kann diese im Jugendforschungszentrum vorschlagen, man kann aber auch im JFZ eine Projektidee zusammen mit einem der Betreuer entwickeln.