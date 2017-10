Nagold Nachhaltigkeitspreise für Kronenbrauerei und euro Lighting GmbH

Kategorie "Unternehmerische Nachhaltigkeit": Hochdorfer Kronenbrauerei , Nagold-Hochdorf, vertreten durch Katharina Haizmann. Laudatio: Hagen Breitling, Bürgermeister der Stadt Nagold. Begründung der Jury: Der Grundstein wurde 1654 gelegt, mit einer Gaststätte. Heute Brauerei, wird das Unternehmen mittlerweile in zwölfter Generation von der Familie Haizmann geleitet und richtete sich im Lauf seiner Geschichte immer wieder neu auf die Erfordernisse der jeweiligen Zeit aus, ohne seinen Charakter zu verlieren. Mit 35 Mitarbeitern stelle es 17 Bier- und Getränkesorten her, der Ausstoß beträgt 18.000 Hektoliter im Jahr, der Jahresumsatz 2016 lag bei acht Millionen Euro. Die Mischung aus Emotion, regionaler Verankerung und Nachhaltigkeit sei außergewöhnlich. 2017 wurden am Standort drei Millionen Euro investiert.

Kategorie "Nachhaltigkeit des Produkts": euro Lighting GmbH, Nagold, vertreten durch Wolfgang Endrich. Laudatio: Claudia Gläser, Präsidentin der IHK Nordschwarzwald. Begründung der Jury: Das Prinzip, der Natur nicht mehr zu entnehmen als nachwachsen kann, wende euro Lighting in zeitgemäßer Form an, mit Leuchten und Leuchtmitteln in LED-Technik für fast jeden Einsatzbereich. Als "Start-up" wurde die Firma vor sieben Jahren aus der Endrich Bauelemente heraus gegründet und ist heute weltweit tätig. Es helfe auch den Städten und Firmen der Region, viel Geld und Energie zu sparen, weil die Diodentechnik 60 bis 80 Prozent weniger Strom verbrauche und außerdem Rohstoffe wie Gold und Silber spare. Die Firma mit 200 Mitarbeitern sei für sie ein "echter Hidden Champion" auf dem Weltmarkt Kategorie "Gesellschaftliches Engagement": Erlacher Höhe , Freudenstadt, vertreten durch Michael Marxhausen und Eva Bezecná. Laudatio: OB Julian Osswald. Begründung der Jury: Es gebe viele Menschen, die am Rande der Gesellschaft stünden, und ihre Hand um Hilfe ausstrecken – oder auch nicht. Hilfsbedürftigkeit sei nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Die Erlacher Höhe nehme Menschen an, "wie sie sind, vorbehaltlos". Zwar handelt es sich um eine soziale Einrichtung. Sie habe den Preis nicht durch das "dass, sondern das wie" ihrer Arbeit verdient. Sie habe "Vorzeigeprojekte erster Güte" geschaffen, genannt wurden das "Café Windrad" und der Info-Punkt am Stadtbahnhof Freudenstadt. Man werde hier immer mit einem Lächeln empfangen.