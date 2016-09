Nagold Nach dem Ausflug folgt der Auftritt beim Urschelherbst

Auch die Kinder hatten ihren Spaß, ihr Highlight war die Fahrt mit dem Traktor bei der jeder einmal lenken durfte. Ausgeklungen ist der Abend bei einem gemütlichen Winzervesper im Garten des Winzers.

Nun steht für die "Trachtenkapelle" Gündringen gleich das nächste Ereignis an: Die Musiker spielen am kommenden Sonntag 2. Oktober, beim traditionellen Urschelherbst in Nagold ein Promenadenkonzert. Das hat sich im Laufe der Jahre bereits zu einer Tradition entwickelt. Interessierte können dem Verein von 15 bis 17 Uhr vor der Wäscherei Brenner in der Marktstraße zuhören.