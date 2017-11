Nagold Musikschule soll teurer werden

Sein Hinweis: "Dies ist keine klassische Gebührenanpassung", sondern eher eine "Kostenanpassung". Zuvor hatte bereits Stadtmusikdirektor Florian Hummel als Leiter der Musikschule in einem außerturnusmäßigen Zwischenbericht seiner Arbeit erläutert, dass man nur beabsichtige, die Gebühren für den nicht kostendeckend zu betreibenden Unterricht in den Hauptfächern anzuheben, die einen hohen Personaleinsatz erforderten. Beim Elementarunterricht bräuchte man keine Gebührenanpassung, da man hier bereits kostendeckend arbeite. Mit der jetzt angestrebten Gebührenerhöhung für die Hauptfächer "um moderate fünf bis sechs Prozent" könne man den Anteil, den die Eltern an den Personalkosten für den Unterricht aufbrächten, auf 38 Prozent steigern – was andererseits verdeutliche, dass der Zuschussbedarf trotzdem noch groß sein würde.

Außerdem, so OB Großmann ergänzend, würde ein Verzicht auf die Gebührenerhöhung jetzt bedeuten, dass die nächste dafür "ganz gruselig" ausfallen würde. Was Gemeinderat Gorenflo als Aussage so nicht akzeptieren mochte. "Da gibt es keinen Automatismus, dass eine nächste Gebührenanpassung um so höher ausfallen muss", nur weil man jetzt auf eine Erhöhung verzichten würde. "Es hängt immer vom Entscheid des Gemeinderats ab, was er für den Betrieb der Musikschule an Geld zuschießen" wolle. Insofern sei es eine rein "politische Entscheidung", ob man Gebühren überhaupt erhöhe oder nicht.

Kostendeckung und Zuschüsse liegen weit auseinander

Dem musste der OB zustimmen, allerdings nicht ohne den Hinweis, dass "die Schere zwischen Kostendeckung und Zuschüssen" immer weiter auseinandergehe und es "nach Adam Riese" eine "politisch eben sehr unkluge Entscheidung" sei, Gebühren eben nicht "in kleinen Dosen" zu erhöhen, was den Eltern zumutbar und angemessen sei. Zudem solle man nicht riskieren, dass man aus Kostengründen später möglicherweise bei den Familien-Vergünstigen, die man kinderreichen Familien als Rabatte gewähre, streichen müsse. Wobei Stadtmusikdirektor Hummel dem OB beipflichtete, dass bei der letzten Gebührenanpassung der Musikschule im Jahr 2011, als die Haushaltslage der Stadt insgesamt noch sehr viel angespannter gewesen sei und man eben diese Familien-Rabatte um damals fünf Prozent kürzen musste, dies "den Familien sehr wehgetan" habe. Außerdem, so Hummel, sei die Qualität der Musikschule diese jetzt geplante Gebührenanpassung "auf jeden Fall wert".

Als sich aber immer noch Widerrede im Kusa regen wollte, rief OB Großmann kurzerhand zur Abstimmung auf – die dann doch im Sinne der Verwaltung lief: sechs Ja-Stimmen, eine Gegenstimme und eine Enthaltung gab es letztlich für die Empfehlung des Kusa an den Gemeinderat, die Gebührenerhöhung der Musikschule in Form einer notwendigen Satzungsänderung zu verabschieden.

Der Gemeinderat wird nun auf seiner nächsten Sitzung am 21. November diesen Tagesordnungspunkt final entscheiden – wozu OB Großmann angesichts der Diskussionen im Kusa vorsichtshalber auch noch mal spontan Stadtmusikdirektor Hummel einlud, wohl um für erwarteten weiteren Disput gut gerüstet zu sein.