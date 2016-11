Nagold Musikalisches Gourmet-Menü der Premiumklasse

Perfekte Technik, aber auch begnadete Improvisationskunst und absolute Instrumentenbeherrschung durch Fingerpicking vom Feinsten ließen keinerlei Zweifel an der unüberbietbaren Musikalität bei der Impro-Nummer "One Mind". Die beiden Klangjongleure wussten vorher nicht, was jetzt kommen würde. Solche Stücke, so Autschbach, gingen bislang noch nie daneben und waren auch in Nagold ein einmaliges Erlebnis.

Mit "Veit’s Tanz", einem wunderschönen Stück älteren Datums, ließen sie den musikalischen Gourmet-Abend ausklingen. Unter Bravo- und Zugaberufen, begleitet von rhythmischem Klatschen folgten noch drei Stücke, darunter eine Ballade und zum Schluss noch ein fast schon schmalziges Stück, so Autschbach, das einen grandiosen Konzertabend mit nicht enden wollendem Applaus beendete.