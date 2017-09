Nagold Musik für jedermann in herbstlichem Ambiente auf der Burgruine

Nagold. "Blacky’s Big Band" wird auch in diesem Jahr unter dem Motto "Jazz auf der Burg" am Wochenende vom 30. September bis 1. Oktober auf der Burgruine Hohennagold spielen. Und nicht nur das: Auch am Feiertag der Deutschen Einheit am Dienstag, 3. Oktober, werden die Musiker auf der Burg ihr Bestes geben.