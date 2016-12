Nagold Musical trifft zielgenau den Geschmack des Publikums

Nach dem freudigen Songrefrain "Christus ist geboren, Schalom, Hallelujah" begrüßte die Elternbeirat-Vorsitzende Angelika Braunhuber alle Gäste, sie freute sich sehr über "sooo viele" Mitwirkende. In der Tat präsentierte sich der Gesamtapparat imposant. Außer den Kindern der insgesamt acht Schulklassen beteiligten sich an dem Mega-Unterfangen mehrere Mitglieder des CHR-Lehrerkollegiums. Die Gesamtleitung hatte Simone Viehweg in Zusammenarbeit mit Verena Röhm, Anja Hauser und Franziska Kälberer.

Seit Anfang des Schuljahres übten die Kinder im Musikunterricht den Chorgesang, studierten Gestik und Bühnenbewegung ein. Die jungen Schauspieler mussten in kurzer Zeit ihre Rollen auswendig beherrschen und diese in den Gesamtablauf einfließen lassen – sicherlich keine leichte Aufgabe sowohl für begeisterte und verantwortungsbewusste, aber doch quirlige Geister als auch ihre geduldigen Mentoren. Im Endeffekt lief das Musical wie am Schnürchen, spannend und abwechslungsreich bis zum frenetischen Schlussapplaus.

Band "Stormlight" spielte die Musik