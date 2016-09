Nagold Motorradfahrerin bei Unfall auf B 463 nahe Gündringen schwer verletzt

Laut Verkehrspolizei war die junge Frau gegen 16.45 Uhr in Richtung Nagold unterwegs. Kurz nach dem Gündringer Ortsende wollte sie einen Lkw überholen. Offenbar übersah die 22-Jährige dabei den entgegenkommenden Smart einer 25 Jahre alten Frau, so dass es zum frontalen Zusammenstoß kam.

Die 22-Jährige erlitt eine schwere Beckenverletzung und musste nach erster notärztlicher Versorgung per Rettungswagen in die Tübinger Unfallklinik gebracht werden. Die leicht verletzte Autofahrerin kam mit einem weiteren Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Während der bis gegen 19.15 Uhr andauernden Protokollaufnahme und Aufräumungsarbeiten konnte der Verkehr teilweise über einen parallel verlaufenden Feldweg an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.