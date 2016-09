Nagold Modernste Technik einmal ganz hautnah erleben

Die Besucher erwartet von 11 bis 16 Uhr die ganze Bandbreite an faszinierenden Experimenten, bei denen man an diesem Tag der offenen Tür auch mal selbst mit Hand anlegen darf. In sämtlichen Laboren und Werkstätten wird es etwas zum Ausprobieren und Schnuppern geben, darüber hinaus auch einige Workshops.

Apropos Schnuppern: Dana Tran wird an diesem Tag die neugierigen Besucher mit der Welt der Molekularküche bekannt machen. In der kann man Spaghetti aus Rucola machen und einige Lebensmittel in Form von kleinen Eiskugeln präsentieren. Marcel Quintus wird in der Schülerwerkstatt zeigen, was man so alles mit einem 3D-Drucker anstellen kann. Auch Programmier-Roboter der neuesten Generation werden zum Einsatz kommen.

Bei Theo Maulbetsch geht es rasend schnell zu, denn der Forscher zeigt das Können einer modernen High-Speed-Kamera, die eine Million Bilder in der Sekunde liefert. Der 13-jährige Mats Raaf bringt den Gästen die Welt der Schaltkreise mit allen wichtigen Bestandteilen aus der Elektrotechnik näher.

Bei Wolfgang Köbele geht es ums Programmieren mit dem Experimentier-Board. Diese und noch viele Experimente mehr – etwa die der Teilnehmer von "Jugend forscht" – dürfen die Gäste des Tags der offenen Tür in Augenschein nehmen oder manchmal auch selbst ausführen.