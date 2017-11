Nagold Mittsommerlauf geht in die zweite Runde

Nagold. Die Ausschreibung, der Streckenplan sowie die Anmeldung für den 2. Nagolder Mittsommerlauf am 22. Juni 2018 ist über die Homepage des VfL Nagold unter www.vfl-nagold.de abrufbar und die Online-Anmeldung für die Teams ab sofort möglich.

Die Wendepunktstrecke wurde modifiziert und es gibt im kommenden Jahr eine Rundstrecke, wie bisher mit Start und Ziel am Longwyplatz. Den Modus als Team-Staffel-Halbmarathon (90 Mi nuten Laufdauer) und die Wertungskategorien haben die Organisatoren ebenfalls beibehalten. Die Streckenlänge einer Runde ist etwa 50 Meter länger als die Runde 2017, durch den Rundkurs aber rhythmischer zu laufen. Hinzu kommen im Umfeld eine Bühne beim Burgcenter (Siegerehrung) und das kostenlose Parkangebot für die Teilnehmer am Stadionparkplatz an der Calwer Straße.

Selbstverständlich findet der Lauf auch wieder im Rahmen der langen Einkaufsnacht des Nagolder Mittsommer statt, und die Partner des Vereins, der Cityverein und die Stadt Nagold, freuen sich ebenso wie der VfL auf eine große Resonanz durch Sportler, Shopper, Zuschauer, Besucher und Gäste.