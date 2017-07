Da braucht man nicht lange zu diskutieren: Die Besucherzahl bei "Nagold Double Stage" war enttäuschend. Bei 36 Live-Acts an zwei Tagen sind 550 Gäste schlicht zu wenig. Einige hochkarätige Formationen, die bereits nachmittags auf der Bühne standen, hatten zum Teil kaum Zuhörer. Um so überraschender, dass kaum Frust aufkam. Die Stimmung unter den Musikern war gut. Das dürfte auch an den professionellen Bedingungen und an der speziellen Wohlfühlatmosphäre gelegen haben, die das Helfer-Team den Künstlern bot. Vom Musikschüler bis zum gestandenen Altrocker – rührend kümmerten sich 70 ehrenamtliche Helfer um die ihnen anvertrauten kreativen Köpfe. Die Akteure spürten, dass ihre Kunst hier geschätzt wird. Genau das zeichnet eine "große" Kleinkunstbühne aus: dass sie nicht nur mit Verstand, sondern auch mit ganz viel Herz bei der Sache ist.