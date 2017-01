Nagold Mit Musik geht es ins neue Jahr

Magdalena Todorova zeigte sich ihrer Begleitaufgabe in jeder Hinsicht gewachsen, sie verfolgte das musikalische Konzept der Sopranistin, illustrierte die Stimmung der romantischen Lieder mit einfühlsamem Anschlag und ersetzte in der Operettenmusik ein ganzes Orchester, ohne die dynamische Balance zu verlieren.

Obwohl die stimmkräftige Sängerin Melanie Schneider viele Gründe gehabt hätte, sich wie eine Diva feiern zu lassen, gewann sie lieber die Zuhörergunst kraft ihres Gesangs und ungekünstelten Umgangs mit dem Publikum. Sie moderierte und lachte, schwätzte und scherzte, erzählte und amüsierte andauernd ihre Gäste.

Gegenüber der Musik aber zeigte sie sich emotional engagiert und ausdrucksstark, wobei nicht zu überhören war, dass diese mit Intensität geladene, warme und in tiefen Registern dunkle Stimme eher auf größere Bühnen gehört. Während sie ihren Lieblingsliedern von Franz Schubert, Robert und Clara Schumann oftmals einen dramatischen Stich auf Kosten der dynamischen Differenzierung verlieh, leuchtete das stimmlich-szenische Potenzial der Sopranistin im vollen Glanz in dem zweiten Konzertteil auf.

In olivgrüner, kühn ausgeschnittener Kreation, sprühend vor Vitalität, verkörperte Schneider quasi das Ebenbild weiblicher Sinnlichkeit und stattete ihre Operettenfiguren – Christel von der Post (aus "Der Vogelhändler" von Carl Zeller), Zofe Adele ("Fledermaus" von Johann Strauß), Soubrette Sora ("Gasparone" von Carl Millöcker) und die leidenschaftliche Giuditta aus der gleichnamigen Operette von Franz Lehár – mit Lebenslust und Koketterie aus.

Auch am Temperament fehlte es der talentierten Bühnenpersönlichkeit nicht. Stimmlich und schauspielerisch suggestiv bis expansiv, blieb Schneider jedoch in der ersten Linie Gesangskünstlerin und in "Vilja-Lied" aus der "Lustigen Witwe" von Lehár begeisterte sie mit wunderbarem, rundem Legato und delikatem Piano auf der Koloraturhöhe.

Als Bravorufe und frenetischer Beifall auch nach einer Zugabe nicht enden wollten, fragte Schneider in ihrem direktem, eigenartigen Stil: "Habt ihr denn kein Zuhause oder wie?"

Kein bisschen müde wiederholten dann die Künstlerinnen auf Publikumswunsch die Arie "Ich bin die Christel von der Post".