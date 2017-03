Nagold Mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert

Ebhausen/Nagold. Warum er vom Angeklagten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und auf dem Boden liegend mit Schuhen getreten worden sei, konnte sich der Verletzte ebenso wenig erklären wie sein Bekannter, der bei der Auseinandersetzung Abschürfungen, eine Unterkieferprellung, Hämatome und zwei wackelnde Zähne davontrug. Nach Verkündigung des Urteils kündigte der Angeklagte über seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Eckstein aus Tübingen an, das Landgericht Tübingen anzurufen.

Der Vorfall ereignete sich am 25. März letzten Jahres unweit eines großen Lebensmittelgeschäfts in Nagold. Der Angeklagte sagte vor Gericht aus, er sei an diesem Tag zu Fuß unterwegs gewesen, als er von den zwei Männern "blöd angemacht wurde". Im ersten Moment habe er weitergehen wollen, es sich dann anders überlegt und beide "ausgeknockt".

Einer der Beteiligten erklärte, er sei an besagtem Tag mit anderen auf einer Treppe gesessen, als der 31-Jährige in betrunkenem Zustand auf ihn zugekommen sei und aufgefordert habe mitzukommen. "Das habe ich dann auch gemacht". Sekunden später sei er mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert worden.