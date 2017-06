Nagold Mit der Spielstube fing alles an

Nagold. In diesem Jahr gibt es den Ortsverein bereits 40 Jahre. Gefeiert werden soll das Jubiläum mit einem Kinderfest im Kleb.

1977 taten sich einige engagierte Eltern zusammen, die eine Anlaufstelle für Kinder in Nagold und Umgebung schaffen wollten. "Man kann es sich kaum vorstellen, aber sowas gab es nicht zu der Zeit", erklärt die erste Vorsitzende des Ortsvereins Ursula Krauter-Benz. Gemeinsam gründeten die Eltern den Kinderschutzbund für das Obere Nagoldtal. Schon von Beginn an organisierten sie eine Hausaufgabenbetreuung an der Zellerschule. Die gibt es bis heute. Zu einem der ersten Projekte zählte auch eine stundenweise Betreuung für Kinder, die noch nicht das Kindergartenalter erreicht haben: Die Spielstube. Hatten die Eltern kurzfristig einen Termin oder waren beruflich verhindert, konnten sie ihre Kleinen ohne schlechtes Gewissen in der Spielstube abgeben. "Das war sehr vordenkermäßig", findet Katja Grzib, die zweite Vorsitzende. Schließlich steckte die Kleinkindbetreuung damals noch in den Kinderschuhen. Geschweige denn war es üblich, dass Mütter arbeiten gehen.

Als die Kleinkindbetreuung vom Gesetzgeber geregelt wurde, übergab der Kinderschutzbund das Angebot an die Stadt Nagold. "Die haben auch mehr finanzielle Möglichkeiten", meint Krauter-Benz. "Wir hatten unsere Vorreiterrolle erfüllt."