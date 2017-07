Nagold Mit der Seeperle zur Mainau

In Konstanz angekommen wartete bereits im Hafen, speziell für die Gruppe reserviert, die Seeperle, ein kleines aber feines Ausflugsboot, das die Sänger zu einer Rundreise auf dem Überlinger See mit dem Ziel Insel Mainau aufnahm.

Bei starkem Wellengang und in bester Feierlaune konnte der Sängerkranz seinem passiven Mitglied, Berthold Deutschmann, der in der Zwischenzeit am Bodensee ansässig ist, ein Ständchen zu seinem 70. Geburtstag bringen.

Auftritt in Schlosskirche