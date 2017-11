Nagold Mit den Inlinern durch den Parcours

Alte Übungsstätte der Inliner wird reaktiviert

Von 14 bis 15.30 Uhr hatten Löw und Krauß richtig viel Zeit, um sich um alle Schüler intensiv zu kümmern. Nach dem Aufwärmen und den ersten Übungen ging es in zwei Gruppen durch den aufgebauten Inlineparcours. Die Fortgeschrittenen gingen sogleich mit Krauß an die Hindernisse. Gesprungen, gehüpft, gebückt ging es über die Hindernisse – alles war dabei. Löw hatte eine Gruppe mit Kindern, die sich unsicher auf Inliner fortbewegten. Sie machte Übungen, wie die Kinder das Gleichgewicht halten können und mit den Inlinern ins Rollen kommen. Schon bald konnte sie einige in die Gruppe der Fortgeschrittenen schicken.

Am nächsten Vormittag war dann Eva Zymelka und Peter Ensslen beim OHG in Nagold zu Besuch (wir berichteten). Beide Übungsleiter vom VfL Nagold waren früher erfolgreich beim Nordic Blading. Da sie wussten, dass das OHG schon mit ihren Schülern das Inline fahren geübt hatte und daher auch schon etwas sicherer sind, war eine Nordic Blading Strecke eingeplant. Nordic Blading fährt man mit langen Stöcken und kommt dann flotter voran. Das Infomobil des DSV hat dazu extra Rollski, die auch beim Nordic Blading im Sommer als Trainingsroller genutzt werden. Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen war natürlich groß.

Am Nachmittag und am nächsten Tag war der VfL dann mit dem DSV Infomobil auf dem Schulhof der Grundschule in Iselshausen zu Gast. Der Grundschulrektor Wolfgang Straub konnte einige Schüler trotz der Herbstferien dazu begeistern den Inline-Sport kennenzulernen. Es war erstaunlich, wie schnell bei den Schülern ein Fortschritt auf Inlinern zu sehen war. Nadine Weitbrecht, Annette Zymelka und Manuela Steck hatten einen Skittyparcours mit einer Schanze, einem Berg, Slalomstangen und einer Wippe aufgebaut.

Für interessierte Schulen, die in diesem Jahr bei der Kooperation nicht zum Zuge kamen, besteht die Möglichkeit, sich beim VfL Nagold zu melden. Die Wintersportabteilung plant im Juni oder Juli 2018 eine ähnliche Aktion auf ihrer nagelneuen Übungsfläche. E-Mail: info@vfl-nagold.de