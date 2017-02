Nagold Mit dem VfL Nagold geht es zur nächsten Rookie-Tour

Bis zu einem Alter von 13 Jahren

Da die Snowboarder des VfL Nagold bereits seit vielen Jahren als Trainer im Rennsport aktiv sind, bieten der VfL in diesem Jahr die Teilnahme an der Rookie-Tour am Feldberg am Wochenende 25/26. März als Veranstaltung der Ski- und Snowboardschule an. Die Kinder bis zu einem Alter von maximal 13 Jahren werden am Samstagmorgen mit dem Shuttlebus von Nagold an den Feldberg gebracht, wo sie dann den ganzen Tag mit den Coaches trainieren und viel Neues lernen. Am Samstagabend geht es dann wieder zurück nach Nagold und am Sonntag wieder zum Feldberg. Nach dem morgendlichen Training mit den Coaches folgt dann das Rennen, und nach der Siegerehrung geht es wieder zurück nach Nagold.

In den 75 Euro Teilnahmegebühr ist die Fahrt und die Teilnahme am Event sowie die ganztägige Betreuung durch die Snowboardlehrer des VfL Nagold enthalten. Die Liftkarte muss separat gekauft werden.